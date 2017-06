Erste Kampagne der Sea Shepherd Deutschland mit eigenem Schiff «Emanuel Bronner». © Carmen Jaspersen

Umwelt

Erste Kampagne der Sea Shepherd Deutschland mit eigenem Schiff

Mit ihrem ersten eigenen Schiff will die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd Deutschland Jagd auf illegale Fischerei in Nord- und Ostsee machen. Die "Emanuel Bronner" wurde am Donnerstag in Bremen getauft und in Dienst gestellt.