Köche bereiten in einer Küche Grünkohl vor. Foto: Inga Kjer/Archiv

Erste Grünkohl-WM am Samstag in Oldenburg

21 Köche treten am Samstag bei der ersten Grünkohl-Weltmeisterschaft in Oldenburg gegeneinander an. Die Rezepte müssen kreativ und innovativ sein: Grünkohlravioli mit Nuss-Topping, Afrikanischer Grünkohl auf Süßkartoffelpüree oder Grünkohlrisotto sollen eine siebenköpfige Jury überzeugen.