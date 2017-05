Wetter

Erst Sonne, dann Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland trocken und mit Sonnenschein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, erreicht die Temperatur am Montag voraussichtlich Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad.