Kriminalität

Erschossene Wölfin: Staatsanwaltschaft ermittelt

Im Fall eines im Landkreis Cuxhaven erschossenen Wolfs ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Stade. Dies teilte die Justizbehörde am Donnerstag mit. Jäger hatten das tote Tier in Köhlen am Sonntag gefunden.