Ein Großlader im Atomendlager Schacht Konrad in Salzgitter. © Silas Stein/Archiv

Errichtung des Endlagers Schacht Konrad geht voran

Die Errichtung des Endlagers für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll in dem früheren Erzbergwerk Schacht Konrad in Salzgitter geht voran. Derzeit werde unter Tage am späteren Kontrollbereich und einer großräumigen Werkstatt gearbeitet, sagte Christian Fuchs von der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern (DBE).