Ernst August Erbprinz von Hannover. © Julian Stratenschulte/Archiv

Adel

Ernst August wird am 8. Juli kirchlich heiraten

Jetzt herrscht Klarheit: Am Samstag, den 8. Juli, wird in der Marktkirche in Hannover die kirchliche Trauung von Ernst August von Hannover und Ekaterina Malysheva stattfinden.