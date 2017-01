Der betroffene Betrieb liegt bereits in einem eingerichteten Sperrbezirk. © Focke Strangmann/Archiv

Agrar

Erneuter Fall von Vogelgrippe im Landkreis Cloppenburg

Der Verdacht auf einen erneuten Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis Cloppenburg hat sich bestätigt. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe das hochansteckende H5N8-Virus in einem Putenmastbetrieb in Garrel nachgewiesen, sagte Landkreissprecherin Sabine Uchtmann am Montag.