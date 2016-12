Brände

Erneute Brandserie in Wolfsburg

Mutmaßliche Serienbrandstifter haben in Wolfsburg in der Nacht zum Sonntag erneut mehrere Feuer gelegt. Innerhalb von knapp einer Stunde brannten in den Stadtteilen Westhagen, Kästorf und Laagberg vier Autos und fünf Container, teilte die Polizei mit.