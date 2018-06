Vechta

Laut Niedersächsischem Landwirtschaftsministerium wurde die Substanz in Eiern eines Bio-Betriebes entdeckt. Die Eier werden jetzt vom Markt genommen. Zunächst war unklar, um welche Stückzahl es geht. Das Ministerium konnte auch nicht sagen, ob die Eier an Supermärkte oder Lebensmittelproduzenten gegangen sind. Eine Gefahr beim Verzehr ist nicht gegeben.

Die Menge des Fipronils sei allerdings so hoch, dass die Eier nicht in Umlauf kommen dürfen, gesundheitsgefährlich sei die Konzentration aber nicht, so das Landwirtschaftsministerium.

wig