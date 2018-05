Nach dem Fund einer blutüberströmten Frau in Bremen sitzt ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht habe bereits am Sonntagabend einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erlassen, sagte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, Frank Schmitt, am Montag.