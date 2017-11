Unfälle

Ermittlungsgruppe soll Tod des Jägers in Ballenstedt klären

Nach dem Tod eines Niedersachsens bei einer Jagdveranstaltung in einem Wald bei Ballenstedt soll eine Ermittlungsgruppe den Fall klären. Das "Hubertus" genannte Team aus vier Polizeibeamten sei im Harz im Einsatz, teilte die Polizei am Mittwoch in Magdeburg mit.