Das Amtsgericht in Hannover ist zu sehen. © Holger Hollemann/Archiv

Justiz

Die Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hannover sind jedes Jahr mit etwa 10 000 Fällen befasst. Darunter seien etwa 1000 Haftsachen sowie bis zu 9000 sonstige Maßnahmen wie Anordnungen von Wohnungsdurchsuchungen oder Observationen, sagte Abteilungsleiter André Simon am Donnerstag.

Hannover. Das Amtsgericht Hannover hat elf Abteilungen, dazu zählen einzelne Gerichte wie das Familien- oder Ermittlungsgericht. Insgesamt werden dort rund 160 000 Verfahren im Jahr bearbeitet, überwiegend Zivil- und Familiensachen.

Das Ermittlungsgericht der niedersächsischen Landeshauptstadt zählt zu den größten in Deutschland. Im Amtsgericht befinden sich 13 Hafträume, in denen sich jährlich 3500 bis 3600 Gefangene vorübergehend aufhalten, zum Beispiel bevor sie dem Haftrichter vorgeführt werden. Auch Untersuchungshäftlinge oder in Prozessen geladene Zeugen, die im Gefängnis sitzen, werden hier untergebracht. Für die Haftabteilung zuständig ist eine Spezialeinheit von vier Wachtmeistern.

dpa