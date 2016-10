Kriminalität

Ermittlungen nach Babyfund in Koffer dauern an

Die Obduktion des Ende September in Hannover in einem Koffer zusammen mit einem lebenden Baby entdeckten toten Säuglings ist noch nicht abgeschlossen. "Die Untersuchungen dauern an, auch über das Geschlecht haben wir noch keine Informationen", sagte am Mittwoch Staatsanwältin Kathrin Söfker.