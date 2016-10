Quakenbrücks Bürgermeister Claus Peter Poppe (SPD). © Christoph Schmidt/Archiv

Wahlen

Ermittlung wegen Verdachts auf Wahlmanipulationen

Wegen des Verdachts auf Manipulationen bei der Kommunalwahl in Quakenbrück ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Dabei geht es darum, ob bei den per Brief abgegebenen Stimmen alles mit rechten Dingen zuging.