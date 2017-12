Ermittler rätseln über Ursache für Flugzeugabsturz

Feuerwehrmänner werden in Hameln eingewiesen. © Kreisfeuerwehr Hameln-Pyrmo

Rund 400 Retter haben über einen Tag lang bei Hameln nach einem verschwundenen Flugzeug gesucht. Erst ein Jagdpächter entdeckt das Wrack am Samstag durch Zufall - rund 20 Kilometer vom vermuteten Absturzort entfernt. Für den Piloten kommt jede Rettung zu spät.

Hameln. Der Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Hameln gibt Experten Rätsel auf. Der 78 Jahre alte Pilot starb bei dem Unfall. Rund 400 Retter suchten über einen Tag lang nach dem Flugzeug, nachdem es vom Radar verschwunden war und der Funkkontakt zu dem Piloten abgebrochen war. Ein Jagdpächter entdeckte das Wrack am Samstag schließlich, aber rund 20 Kilometer vom vermuteten Absturzort entfernt in einem Waldgebiet am Ithkopf bei Coppenbrügge. Warum der Flieger abstürzte, ist bisher völlig unklar.

Am Sonntag begannen die Vorbereitungen, um das Flugzeug aus dem unwegsamen Gelände zu bergen. "Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind vor Ort und haben die Ermittlungen übernommen", sagte Polizeisprecher Benjamin Schönewald.

Der Pilot war am Freitag um 12.15 Uhr in Osnabrück-Atterheide gestartet, etwa eine Stunde später wollte er in Braunschweig ankommen. Kurz vor 13 Uhr brach der Funkkontakt zum Piloten dann ab, und das Flugzeug verschwand vom Radar.

Kurz darauf startete eine umfangreiche Suchaktion von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei. Allein am Samstag waren rund 400 Einsatzkräfte im Einsatz. Auch drei Hubschrauber waren beteiligt, darunter zwei von der Bundeswehr. Die Polizei sagte, die Suchbedingungen in den schneebedeckten Waldgebieten seien schwierig gewesen. In dem schwer zugänglichen Gelände waren auch Suchhunde im Einsatz.

Die mögliche Absturzstelle wurde zunächst am Süntel-Höhenzug im Weserbergland vermutet, dann auch im Naturschutzgebiet Schweineberg unweit der Bundesstraße 217. Die Arbeit der Bodensuchkräfte war am Freitag zunächst gegen Mitternacht abgebrochen worden, Ortungsversuche liefen aber noch bis tief in die Nacht. Ein Spezialteam aus Nordrhein-Westfalen hatte außerdem vergeblich versucht, das Handy des Piloten anzupeilen.

