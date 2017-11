In Salzgitter arbeiten Feuerwehrleute an einem vierstöckigen Wohnblock. © Rudolf Karliczek

Notfälle

Ermittler gehen nach Explosion von einem Unfall aus

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter gehen die Ermittler von einem Unfall aus. "Wir haben momentan keinen Indiz dafür, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt", sagte ein Polizeisprecher am Montag.