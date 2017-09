Ein Feuerwehr-Warnschild. © Patrick Seeger/Archiv

Brände

Ermittler gehen bei Feuer von Brandstiftung aus

Das Feuer in einem Braunschweiger Mehrfamilienhaus ist nach Vermutung der Polizei durch Brandstiftung entstanden. "Wir ermitteln konkret in diese Richtung", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.