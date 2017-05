Agrar

Trotz des kalten Frühjahrs erwarten Niedersachsens Obstbauern eine gute Erdbeerernte. Allerdings müssten die Erdbeerbauern teils erhebliche Verluste bei den Sorten in Kauf nehmen, die zeitig im Frühjahr blühen, sagte Peer Sander, Vorsitzender der Marketinggesellschaft "Die Pflückfrischen", am Mittwoch. Nach früheren Angaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hatten rund zwanzig Prozent der Freilandpflanzen Frostschäden erlitten.

Gehrden. Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) eröffnete am Mittwoch in Gehrden bei Hannover die diesjährige Erdbeersaison.

"Gefühlt beginnt für viele Menschen mit der Erdbeerernte der Sommer, insbesondere in Niedersachsen", sagte der Minister. "Wir sind das Erdbeerland Nr. 1 in Deutschland." Nach Angaben der Marketinggesellschaft ist Niedersachsen noch vor Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg das Bundesland mit der größten Anbaufläche für Erdbeeren. In Niedersachsen bauten knapp 300 Betriebe auf rund 3300 Hektar Freilanderdbeeren an. Je Saison ernteten sie rund 40 000 Tonnen Früchte.

Durchschnittlich verzehre jeder Deutsche etwa 3,1 Kilogramm Erdbeeren pro Jahr. "Die Nachfrage ist riesig", betonte Sander. Niedersachsens Erdbeerbauern bauen zahlreiche Sorten an, so dass normalerweise von etwa Mitte Mai bis Ende Juli reife Früchte zu haben sind. Wie sich die Preise in dieser Saison entwickeln, hängt vor allem vom Angebot ab.

dpa