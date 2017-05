Andi Meyer pflückt Erdbeeren im elterlichen Betrieb in Otze bei Burgdorf. © Holger Hollemann

Wirtschaft

Erdbeerernte in Niedersachsen hat begonnen

In Niedersachsen haben Obstbauern die ersten Erdbeeren geerntet - allerdings nur in sogenannten geschützten Beständen wie etwa in Gewächshäusern. Die Ernte startet in diesem Jahr wegen des zuletzt kalten Wetters verspätet, teilte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen am Mittwoch mit.