Notfälle

Die Besatzungen von mehr als zehn Rettungswagen und vier Notärzte sind am Mittwoch im Landkreis Lüneburg im Einsatz gewesen, nachdem Schüler über gereizte Atemwege geklagt hatten.

Lüneburg. Über 60 Schüler wurden untersucht, dann konnte Entwarnung gegeben werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Kinder und Jugendlichen waren am Morgen mit einem Bus von Lüneburg zu dem Schulzentrum in Embsen gefahren. Nach einem Kupplungsschadens mussten sie unterwegs umsteigen. Wegen des zuvor aufgetretenen Qualms und des Geruchs wandten sich die Betroffenen an die Schulleitung, die daraufhin vorsorglich den Rettungsdienst alarmierte. Die Polizei untersuchte den betroffenen Bus. Ein größerer Brandschaden oder andere Ursachen als ein Kupplungsschaden wurden aber nicht festgestellt.

dpa