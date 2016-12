Entwarnung nach Fund von verdächtigem Gegenstand. © Friso Gentsch/Archiv

Notfälle

Entwarnung nach Fund von verdächtigem Gegenstand

Nach der Entdeckung eines verdächtigen Gegenstandes in einem Auto in der City von Hannover hat die Polizei Entwarnung gegeben. Es handele sich nicht um eine Bombe, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend.