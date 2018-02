Anke Pörksen (SPD) ist zu sehen. © Holger Hollemann/Archiv

Landtag

Entscheidung über neuen Feiertag verschiebt sich

Die Entscheidung für einen neuen gesetzlichen Feiertag in Niedersachsen könnte sich bis in den Mai verschieben. Nachdem Schleswig-Holsteins Landtag bereits den Reformationstag am 31. Oktober festgeschrieben hat, plant die Landesregierung aus SPD und CDU in Hannover zunächst eine sechswöchige Verbandsanhörung nach einem Anfang März erwarteten Gesetzentwurf des Kabinetts.