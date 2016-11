Notfälle

Ein entlaufenes Hausschwein hat einen Ausflug in den Bremer Muhles Park gemacht. Eine Passantin hatte das Tier beim Schlemmen von Eicheln und Bucheckern entdeckt.

Bremen. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass sie so ihre Schwierigkeiten gehabt hätten, das Schwein einzufangen. Eine Nachbarin wurde zur Hilfe gerufen. Sie hatte zufällig Besuch von einem Tierarzt. Gemeinsam konnte am Freitagnachmittag das Schwein auf den Hof der Frau gebracht werden. Von dort aus erreichten die Einsatzkräfte auch die Besitzerin. Sie sei froh gewesen, ihr Schwein "Käthe" wieder unversehrt in Empfang nehmen zu können, teilte die Polizei mit.

dpa