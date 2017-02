Die Gebäude des Maßregelvollzugszentrums Bad Rehburg. © Holger Hollemann/Archiv

Kriminalität

Entkommener Straftäter wieder festgenommen

Der aus dem Maßregelvollzug im Kreis Nienburg entkommene Straftäter ist wieder festgenommen worden. Der 28-Jährige wurde in der Nacht zum Montag in einer Wohnung in Sulingen im Kreis Diepholz entdeckt, sagte ein Polizeisprecher am Montag.