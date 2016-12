Kriminalität

Entkommender Straftäter aus Maßregelvollzug weiter flüchtig

Der aus dem Maßregelvollzug in Königslutter entkommende 26 Jahre alte Straftäter ist weiter auf der Flucht. Wie ein Sprecher der Polizei in Braunschweig am Samstag mitteilte, laufe die Fahndung, alle Polizeidienststellen wüssten Bescheid und die Kontaktadressen des Mannes würden in unregelmäßigen Abständen von Beamten kontrolliert.