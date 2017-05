Eine Hebamme hört mit einem CTG die Herztöne eines Babys ab. © Uli Deck/Archiv

Gesellschaft

Entbindungshelfer aus Italien helfen Hebammen

Im Krankenhaus Henriettenstift in Hannover verstärken seit einem Jahr sieben Hebammen und ein Entbindungshelfer aus Italien das Team. Anders als in Deutschland bestehe in Italien ein Überschuss an Hebammen, heißt es vom Träger Diakovere, zu dem drei Kliniken in Hannover gehören.