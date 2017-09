Auszeichnungen

Ensemble Aravà gewinnt Moderationspreis für Alte Musik

Das Ensemble Aravà aus Hannover hat am Sonntag in Frankfurt den 1. Internationalen Moderationspreis für Alte Musik gewonnen. Auf den zweiten Platz kam das Ensemble 4Times Baroque aus Frankfurt, vor dem Boreas Quartett aus Bremen, wie der Veranstalter am Montag mitteilte.