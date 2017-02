Eine Frau putzt sich ihre Nase. © Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Gesundheit

Ende der Grippewelle noch nicht in Sicht

Trotz wärmerer Temperaturen ist ein Ende der Grippewelle in Niedersachsen nicht in Sicht. In der vergangenen Woche wurden nach Angaben des Landesgesundheitsamts in rund 40 Prozent der von Arztpraxen übermittelten Proben Influenza-Viren nachgewiesen.