Emden

Sie wurde 1969 nach Bremerhaven verlagert und hatte zuvor mehr als 450 Jahre große wirtschaftliche Bedeutung für die Einwohner. Zum Festprogramm zählen Besuche auf Traditionsschiffen aus dem In- und Ausland, die im Binnenhafen und am Ratsdelft angelegt haben. Für maritime Atmosphäre sollen zudem auf mehreren Bühnen zahlreiche Shanty-Chöre sorgen, die an den drei Tagen auftreten.

dpa