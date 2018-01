Der Emder Oberbürgermeister Bernd Bornemann (SPD). © Ingo Wagner/Archiv

Stahl

Emdens Bürgermeister kämpft für Thyssen-Krupp-Standort

Mit einer ungewöhnlichen Rettungsaktion will die Stadt Emden für den Erhalt des Standortes von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) in Ostfriesland kämpfen. Emdens Oberbürgermeister Bernd Bornemann (SPD) hat sich das Stimmrecht für 27 000 Aktien übertragen lassen und will auf der Thyssen-Krupp-Hauptversammlung am Freitag zu den Aktionären in Bochum sprechen.