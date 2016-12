Kommunen

Die ostfriesische Hafenstadt Emden erwartet noch bis ins Jahr 2019 den Verlust von Gewerbesteuern als Folge der VW-Abgaskrise. 2017 wird im Haushalt mit einem Rückgang der Gewerbesteuerzahlungen von 51 Millionen Euro auf 38 Millionen Euro kalkuliert, sagte Kämmerer Horst Jahnke am Dienstag.

Emden. Die Stadt hatte bereits 2015 durch die VW-Krise keine Gewerbesteuern des Konzerns eingenommen.

Oberbürgermeister Bernd Bornemann (SPD) sieht dennoch eine gute Zukunftsperspektive für das Emder VW-Werk. Der Bestand des Werkes werde mit dem Nachfolger des Passat CC (Arteon) von 2017 an und mit einem vierten Modell von 2019 an gesichert.

Das Passat-Werk an der Emsmündung hatte seit Herbst die Produktion an mehreren Schließtagen gedrosselt. Dies werde sich auch zum Jahresbeginn fortsetzen, sagte ein VW-Sprecher. Da die Zeitkonten vieler Mitarbeiter ausgeschöpft seien, werde auch über Kurzarbeit nachgedacht. Eine Entscheidung dazu soll im Januar fallen. Kurzarbeit hätte auch finanzielle Nachteile für die rund 1000 Leiharbeiter in Emden.

dpa