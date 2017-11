Elverfeld bleibt bester niedersächsischer Koch

Essen & Trinken

Das "Aqua" in Wolfsburg und das "La Vie" in Osnabrück können sich nach wie vor mit Spitzenrestaurants in aller Welt messen, urteilt der Gourmetführer Gault & Millau. In Bremen hätten dagegen einige Köche nachgelassen.

Wolfsburg. Sven Elverfeld vom "Aqua" in Wolfsburg bleibt der beste Koch in Niedersachsen. Der Gourmetführer Gault & Millau lobte ihn am Montag für "seine in souveräner Gelassenheit stetig weiterentwickelte Kunst". Elverfeld erhielt 19,5 von maximal 20 Punkten, so viel wie nur sechs weitere Köche in Deutschland. Bei ihm treffe in der Kombination von geräuchertem und mariniertem Aal mit Tom Kha Gai, Erdnuss und Gurkenrelish Norddeutschland auf Thailand, schwärmten die Gastro-Kritiker. Auf Platz 2 in Niedersachsen folgte Thomas Bühner vom "La Vie" in Osnabrück mit 19 Punkten.

17 Punkte erkochten sich erstmals Lars Keiling vom "Keilings" in Bad Bentheim, Daniel Raub von der "Genießer Stube" in Friedland bei Göttingen sowie Christian Richter vom "Perior" im ostfriesischen Leer. Hartmut Leimeister vom "La Fontaine" in Wolfsburg konnte wieder auf 16 Punkte klettern. Auf 15 Punkte steigerten sich Oliver Barda von der "Wohnküche" in Bleckede, Tony Hohlfeld vom "Jante" in Hannover, Danny Riewoldt von der "Mühle" in Jork sowie Thomas Wohlfeld vom "Handwerk" in Hannover.

Insgesamt bewerteten die Tester in diesem Jahr 47 Restaurants und zeichneten 41 Küchenchefs aus. Im Vergleich zur Vorjahresausgabe verschwanden neun Restaurants aus der Wertung, zwei wurden neu aufgenommen. Acht wurden höher, fünf niedriger bewertet.

Die Bremer Bilanz 2018 fällt nach Einschätzung der Gastro-Kritiker betrüblich aus. Die Tester fanden nur noch sechs Restaurants erwähnenswert, von denen vier eine schlechtere Note als im Vorjahr erhielten. Die Wertung von 15 Punkten bewahren konnte "Das kleine Lokal". Stefan Ladenberger koche dort gradlinig mit frischen saisonalen Produkten, urteilten die Tester. Die Top-Position teilt er sich mit Christian Wichtrup von "Grashoff's Bistro", der den Testern zufolge im Vergleich zum Vorjahr etwas nachgelassen hat.

dpa