Gesellschaft

Elterngeld ist in Niedersachsen Müttersache

Elterngeld für die Betreuung von Kleinkindern und Babys beantragen in Niedersachsen weiter vor allem Mütter. Nur ein knappes Drittel (31,9 Prozent) der Väter von Kindern des Geburtsjahrgangs 2014 hat Elterngeld bezogen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.