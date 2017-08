Ein Schild "Polizei" ist zu sehen. © Jan Woitas/Archiv

Kriminalität

Eltern mit Kindern auf Diebestour: Kinderwagen als Versteck

Gemeinsam mit seinen drei Kleinkindern im Alter von einem bis sechs Jahren ist ein junges Ehepaar in Braunschweig zum wiederholten Mal auf Diebestour gegangen. Der 23-jährige Mann und seine 20 Jahre alte Ehefrau seien beim Diebstahl von Bekleidung in einem Kaufhaus erwischt worden, die Beute hätten sie im Kinderwagen versteckt, teilte die Polizei am Dienstag mit.