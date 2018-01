Olga Kordonouri, Chefärztin im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult. Foto: Holger Hollemann

Gesundheit

Eltern können Diabetes-Risiko von Babys testen lassen

Eltern können jetzt auch in Niedersachsen kostenlos das Risiko ihrer Babys testen lassen, an Typ-1-Diabetes zu erkranken. Für die Teilnahme an der sogenannten Freder1k-Studie benötige der Arzt nur wenige Tropfen Blut, teilte das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover mit.