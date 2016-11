Notfälle

Eltern finden toten Sohn im Wassergraben

Ein 22 Jahre alter Radfahrer ist in der Nacht zum Sonntag im Kreis Emsland in einen Wassergraben gefallen und vermutlich ertrunken. Die Eltern entdeckten ihren Sohn am Sonntagmorgen, für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Nach Polizeiangaben war der 22-Jährige mit seinem Rad bei Twist auf dem Heimweg.