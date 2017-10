Elke Oetjen soll Wissenschaftsministerin werden

Wahlen

Niedersachsens CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann will die Pharmakologie-Professorin Elke Oetjen im Falle eines Landtagswahlsiegs zur Ministerin für Hochschulen und Wissenschaft machen.

Hannover. Das gab die CDU am Mittwoch in Hannover bekannt. Die 53-Jährige stammt aus Rotenburg/Wümme, hat in Göttingen Medizin studiert und lehrt zurzeit am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Für den Posten der Integrationsbeauftragten hat Althusmann die Journalistin und Buchautorin Düzen Tekkal (39) aus Hannover vorgesehen. Tekkal veröffentlichte im vergangenen Jahr das Buch "Deutschland ist bedroht. Warum wir unsere Werte jetzt verteidigen müssen."

Althusmann hatte zu Beginn seines Wahlkampfes angekündigt, dass er die Hälfte der Positionen in seinem Schattenkabinett mit Frauen besetzen will. Landfrauen-Chefin Barbara Otte-Kinast soll das Agrar-Ressort übernehmen, die derzeitige Geschäftsführerin bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen, Mareike Wulf, ist für das Kultusressort vorgesehen. Althusmann gab am Mittwoch noch weitere Personalien bekannt. CDU-Generalsekretär Ulf Thiele soll die Leitung der Staatskanzlei übernehmen, der Landtagsabgeordnete Dirk Toepffer könnte Leiter der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin werden.

dpa