Unfälle

Elfjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein elfjähriger Junge ist in Twist (Landkreis Emsland) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Dienstagabend mit einem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.