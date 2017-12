Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Notfälle

Elfjähriger versprüht Reizgas in Schule: 16 Verletzte

Ein Elfjähriger hat während des Unterrichts an einer Realschule in Friesoythe (Kreis Cloppenburg) Reizgas versprüht und dabei 16 Mitschüler verletzt. Sieben wurden am Freitag wegen Atemwegs- und Augenreizungen in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.