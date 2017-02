Eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". © Armin Weigel/Archiv

Brände

Elektrogabelstapler fängt Feuer

Bei einem Brand in einer Maschinenfabrik in Spelle im Landkreis Emsland sind Teile einer Halle beschädigt worden. Ein Elektrogabelstapler, der ans Stromnetz angeschlossen war, hatte wegen eines technischen Defekts am Montagabend Feuer gefangen.