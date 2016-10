Kunst

Badende Menschen, Reiter am Meer, Polospieler – die Kunsthalle Bremen überrascht von Samstag an mit einem neuen Blick auf den deutschen Impressionisten Max Liebermann (1847-1935).

Bremen. Höhepunkte sind seine Bilder von Tennisspielerinnen in langen Kleidern sowie von Landarbeiterkindern, die nackt in den Wellen planschen. Die Ausstellung "Max Liebermann: Vom Freizeitvergnügen zum modernen Sport" zeigt bis 26. Februar mehr als 140 Gemälde, Skulpturen und Papierarbeiten aus internationalen Sammlungen.

"Für die Darstellung des Sports in der deutschen Kunst war Liebermanns Werk Auftakt und Meilenstein", sagte Kuratorin Dorothee Hansen am Donnerstag. In der Schau gibt es verschiedene Themenräume, die durch Bewegungsstudien von Künstlern wie Edgar Degas, Edouard Manet, Henri de Toulouse-Lautrec und Max Slevogt ergänzt werden. Historische Karikaturen und Fotos zeigen, wie sehr sich Adel und bürgerliche Oberschicht um 1900 für die Rasensportarten aus England begeisterten.

dpa