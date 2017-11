Urteil zu Klagen gegen Elbvertiefung wird verkündet. © Jan Woitas/Archiv

Elbvertiefung: Verwaltungsgericht weist weitere Klagen ab

Das Bundesverwaltungsgericht hat auch die Klagen von Fischern sowie der Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf gegen die geplante Elbvertiefung abgewiesen. Die Planungen litten nicht an Fehlern oder Abwägungsmängeln, entschieden die Richter am Dienstag in Leipzig.