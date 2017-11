Ein Verhandlungssaal des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. © Sebastian Willnow/Archiv

Prozesse

Elbvertiefung: Campingplatzbetreiber zieht Klage zurück

Der Betreiber eines Campingplatzes in Drage (Landkreis Harburg) hat seine Klage gegen die geplante Elbvertiefung zurückgezogen. Damit stünden im Dezember in Leipzig noch fünf Klagen zur mündlichen Verhandlung an, sagte eine Sprecherin des Bundesverwaltungsgerichts am Donnerstag.