Elbfähre "Tanja" fällt aus

Der Fährbetrieb auf der Elbe zwischen Darchau im Landkreis Lüneburg und Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg wird vorübergehend eingestellt. Die Fähre "Tanja" werde am kommenden Montag (7. November) für Reparaturarbeiten in die Werft kommen, teilte ein Sprecher des Kreises Lüneburg am Freitag mit.