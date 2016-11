Verkehr

Der Fährbetrieb auf der Elbe zwischen Darchau im Landkreis Lüneburg und Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg soll erst am Sonntag wieder aufgenommen werden.

Lüneburg. Das teilte eine Sprecherin des Landkreises Lüneburg am Freitag mit. Fähre "Tanja" sollte ursprünglich schon am Samstag wieder im Einsatz sein, sie war Anfang der Woche für Reparaturarbeiten in die Werft gekommen. Die Elbfähre "Amt Neuhaus" zwischen Bleckede und Neu Bleckede fährt weiter planmäßig.

dpa