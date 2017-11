Ein Containerschiff fährt auf der Elbe in Richtung Nordsee. © Christian Charisius/Archiv

Schifffahrt

Elbfähre Brunsbüttel-Cuxhaven will "Überbrückungshilfe"

Die Betreiber der Elbefährlinie zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven bitten bei Kreisen und Gemeinden um einen finanziellen "Rettungsring". Rund 200 000 Euro Darlehen der öffentlichen Hand sollen den Fährleuten in der Elbmündung helfen, sich über den Winter zu retten, schrieb Elblink-Geschäftsführer Bernd Bässmann in Bittbriefen, die er unter anderem an die Städte Brunsbüttel und Cuxhaven verschickte.