Wetter

Eisregen hat am Dienstag im Oberharz zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Allein im Bereich Clausthal-Zellerfeld registrierte die Polizei bis zum Mittag 16 Unfälle auf eisglatten Straßen.

Clausthal-Zellerfeld. Dabei sei ein Kind verletzt worden, teilte ein Sprecher mit. Zudem gab es vier Stürze, bei denen Fußgänger auf Gehwegen sich so schwer verletzten, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Auch im Südharz bei Bad Lauterberg und in den Höhenlagen des Landkreises Northeim gab es nach Polizeiangaben diverse Glätteunfälle. Im Hochsolling habe es zwar auch Eisregen und Straßenglätte gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Holzminden. Unfälle hätten sich am Vormittag aber nicht ereignet.

dpa