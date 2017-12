Das Forschungsschiff «Polarstern». © Ingo Wagner/Archiv

Forschung

Eisbrecher Polarstern bringt Güter in die Antarktis

Das Forschungsschiff Polarstern läuft am Mittwoch von seinem Heimathafen Bremerhaven in Richtung Antarktis aus. An Bord sind Lebensmittel, Treibstoff, technische Ersatzteile sowie ein Schneefahrzeug für die Neumayer-Station III, wie eine Sprecherin des Alfred-Wegener-Instituts am Dienstag sagte.