Osnabrück

Manche Tiere stellen sich direkt darunter, andere genießen die Kühle der Luft in der Umgebung, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Auch Flachlandtapire freuen sich über eine kühle Dusche im Schatten. Die Asiatischen Elefanten verzichten darauf aber eher und suhlen sich dafür lieber in einer Lehmkuhle.

Auch beliebt ist bei den Tieren zu Eisbomben gefrorenes Futter, von Obst über Gemüse zu Fleisch und Fisch. Elefanten, Vielfraße, Bären und andere Tiere freuen sich über die eisgekühlten Leckereien. Beliebt ist alles, was Abkühlung verschafft: Vom Dösen im Schatten bis zum Planschen im Wasser.

dpa