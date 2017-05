Eisbärmädchen Lili steht im Zoo in Bremerhaven in ihrem Gehege. © Zoo am Meer/Archiv

Tiere

Eisbärin Lili nimmt Abschied aus Bremerhaven

Eisbärin Lili aus dem Zoo am Meer in Bremerhaven wohnt künftig in einer jungen Eisbärinnen-WG. Das im Dezember 2015 geborene Jungtier reiste am Dienstag gemeinsam mit zwei Pflegern zum Zoo Emmen in die Niederlande.